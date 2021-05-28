تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية و5600 طن رخام بميناء غرب بورسعيد (صور)

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة QUEEN SLAND وجنسيتها ليبريا ويبلغ طولها 118 مترًا بغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.





واستقبل الميناء السفينة APRIL DREAM وجنسيتها مولدوفيا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7.2 متر وذلك لتفريغ 5600 طن رخام بالميناء.





وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.





بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة.





كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



