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محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف الطرق بمشروعات الإسكان الجارية ببورفؤاد
الجمعة 28/مايو/2021 - 02:33 م
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار أعمال رصف وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، وسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها من الشباب.
وأكد محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد على موعد قريبا مع افتتاح مشروعات الإسكان ببورفؤاد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أكثر من ٨٥% من أعمال ترفيق المشروعات، بالتوازي مع أعمال رصف وتطوير الطرق، تحت إشراف مديرية الطرق وبالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.
وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة اجتماعات متتالية وزيارات إلى مواقع العمل بحضور كافة الأجهزة المختصة بتنفيذ مشروعات الإسكان لاستعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ الأخيرة في مشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الترفيق ورصف الطرق.
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