محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف الطرق بمشروعات الإسكان الجارية ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار أعمال رصف وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، وسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها من الشباب.





وأكد محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد على موعد قريبا مع افتتاح مشروعات الإسكان ببورفؤاد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أكثر من ٨٥% من أعمال ترفيق المشروعات، بالتوازي مع أعمال رصف وتطوير الطرق، تحت إشراف مديرية الطرق وبالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.



