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التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب المملكة.

وقال التحالف بقيادة السعودية عن ميليشيا الحوثية الإرهابية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 وشدد على "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

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