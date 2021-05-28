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"الله يرحمك يا حبيبي".. رانيا محمود ياسين تنشر صورة لوالدها

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لوالدها من طفولتها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


كتبت الفنانة رانيا ياسين علي الصورة وعلقت قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويسعدك، في جنات النعيم في الفردوس الأعلى بإذن الله".


الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الطاووس"، تأليف كريم الدليل، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب، مهند حسني، عابد عناني، هبة عبد الغني

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