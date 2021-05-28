رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

قال مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إن الجماجم البشرية المعثور عليها أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة للمركز من المرجح أن تكون بقايا رتش مقابر قديمة.





وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن شخصا مجهولا نقل تلك الجماجم البشرية ورفات الموتى، خلال بنائه مقابر جديدة، فقام بنقلها داخل الرتش، وهي لعدد ٧ جماجم بشرية.





وأوضح أنه جرى إخطار رجال الشرطة وجرى التحفظ عليها وعمل كردون أمني وجارٍ التحقيقات بمعرفة النيابة العامة بقليوب، منوهًا بأن رجال الشرطة يكثفون من جهودهم لكشف الواقعة وملابستها.



