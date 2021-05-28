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رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إن الجماجم البشرية المعثور عليها أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة للمركز من المرجح أن تكون بقايا رتش مقابر قديمة.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن شخصا مجهولا نقل تلك الجماجم البشرية ورفات الموتى، خلال بنائه مقابر جديدة، فقام بنقلها داخل الرتش، وهي لعدد ٧ جماجم بشرية.

وأوضح أنه جرى إخطار رجال الشرطة وجرى التحفظ عليها وعمل كردون أمني وجارٍ التحقيقات بمعرفة النيابة العامة بقليوب، منوهًا بأن رجال الشرطة يكثفون من جهودهم لكشف الواقعة وملابستها.

وكان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب، فانتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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رفات موتى جماجم بشرية بوابة الفجر الفجر

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