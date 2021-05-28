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تعرف على تفاصيل احتفاء الأقصر للسينما الأفريقية بيوم أفريقيا في سينما زاوية

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
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يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيوم أفريقيا وذلك بالتعاون مع منحة ناصر للقيادة والتي تضم وفود من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية تحت إشراف منسق عام المنحة حسن غزالي تلك المنحة التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتتناول المنحة هذا العام الشخصية القيادية المصرية ، كما تمتد المنحة لأول مرة خارج أفريقيا إلي أسيا وأمريكا اللاتينية ، وفي هذا الاطار يعرض نادي السينما الأفريقية بوم  5 يونيو 2021 بالتعاون مع " زاوية "  وشركة مصر العالمية  فيلم " الأرض " النسخة المرممة مترجمة بالإنجليزية للوفود المشاركة وعدد 150 شاب وفتاة يدرسون القيادة والشخصية المصرية ، وكذلك يتم عرض الفيلم التسجيلي ( أنشودة الوداع ) حول رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.  


ويعقب العروض محاضرة باللغة الإنجليزية للمخرج يسري نصرالله عن السينما المصرية ويوسف شاهين نموذجا حيث يقدم للضيوف جزء من تاريخ السينما المصرية وموقع فيلم الأرض ليوسف شاهين بالنسبة لتاريخ السينما المصرية.


وكشف السيناريست سيد فؤاد أن اختيار فيلم " الأرض " جاء لطبيعة موضوعه ولكونه ضمن أهم 100 فيلم مصري وعربي، بالإضافة لتوجهه الوطني وترسيخه لفكرة الانتماء للأرض والوطن ومكافحة المستعمر بكل صوره ، ويحاول نادي السينما الافريقية ومهرجان الأقصر للسينما الافريقية الاستفادة من فرص وجود الشباب الافريقي في مصر للتعريف بالسينما المصرية في مختلف عصورها وخاصة الأجيال الشابة التي لا تعلم الكثير عن تاريخ السينما المصرية العريقة.


وأضافت عزة الحسيني: كذلك لأهمية مخرجه يوسف شاهين عالميا وأفريقيا كنموذج للمبدع الخلاق المرتبط بقضايا وطنه الذي يحول همومه وقضاياه المحلية بفنه العميق الي موضوعات عالمية إنسانية، كما أن وجود المخرج الكبير يسري نصر الله ليحاضر للوفود حول السينما المصرية ذلك لعلاقته وعمله مع شاهين في العديد من الأفلام وكذلك لرؤيته الشاملة والخاصة في تاريخ السينما المصرية وربطها بالسينما الأفريقية والعالمية.

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