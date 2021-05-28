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أول تعليق من كلوب بعد إعلان ليفربول عن ضم "كوناتي"

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:34 م
كلوب
كلوب
علي نبوي
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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على نجاح النادي الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي قادما من نادي لايبزيغ الألماني.

كلوب قال :"أنا سعيد حقًا لأننا تمكنا من إضافة لاعب بجودة إبراهيما إلى فريقنا وهو شخص أعجبت به منذ فترة طويلة ، منذ أن أدركت إمكانياته لأول مرة عندما كان في سوشو".

وأضاف :""بعد المشاكل التي واجهتنا مع الإصابات في مركز قلب الدفاع الموسم الماضي ، ليس هناك شك في أنه كان مركزًا في الفريق نحتاج إلى تقويته - لكن يجب أن أقول أولاً أن ما فعله نات، رايس و أوزان كان مذهلاً".

وتابع :"حن نجد في إبراهيما لاعبًا سيقدم الإضافة إلى الجودة التي لدينا هنا بالفعل. امكانياته الجسدية رائعة للغاية. إنه سريع، قوي للغاية وهو مسيطر في الكرات الهوائية ".

وزاد :"أنا واثق من أننا وقعنا مع لاعب يمكنه اللعب معنا على الفور، لكنه صبي يبلغ من العمر 22 عامًا ولديه مجال للتطور بسبب إمكانياته الهائلة. أعلم أنه يتوق للعمل معنا حتى يصبح لاعبًا أفضل".

واختتم :"إنه سيصل إلينا بعد أن شارك بأكثر من 90 مباراة للايبزيغ في الدوري ودوري الأبطال، وأا متأكد أن الرقم كان سيكون أعلى لولا بعض الإصابات لكن رغم ذلك فإن هذا يثبت أن لديه الخبرة للمنافسة بأصعب البطولات".

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