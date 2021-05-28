سر تخوف الأهلي بعد إصابة علي معلول

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب تجدد إصابة التونسي على معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباريات.





وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي, قال أبو عبلة: "في الوقت الحالي على معلول جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات الرسمية، وتحت تصرف الجهاز الفني، وفقا لرؤيته الفنية".





وأكمل:" تعرض على معلول لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، والإصابة ليست كبيرة ولكن موضعها هو الأصعب، حيث جاءت ما بين مكان التقاء الوتر بالعضلة".





وأوضح:" نسبة تجدد الإصابة في مثل حالة معلول واردة وفقا لآخر الإحصاءات لمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، حيث تصل نسبة تجددها إلى 65%. ومن الحظ السيء أن الإصابة تجددت، ولهذا كان هناك بعض التأني في التأهيل وفقاً للبروتوكول".





وأكد:" معلول شارك في تدريبات الفريق بصورة تدريجية، ومؤخراً انتظم بشكل كبير في التدريبات الجماعية واستشرنا مركزاً طبياً عالمياً في قطر عن حالة معلول، وأكد جاهزيته للمشاركه في المباريات الرسمية، وذلك بالطبع وفقا لرؤية الجهاز الفني".





وبالحديث عن حالة أيمن أشرف مدافع الفريق، أكد أبو عبلة جاهزية اللاعب للقاء السوبر، موضحاً أن اللاعب لم يشكو من الإصابة في الركبة مثلما تردد، وهو الآن سليم وجاهز.





كما أكد أبو عبلة جاهزية حمدي فتحي لاعب الوسط أيضا،وايضا انتظام كريم نيدفيد في التدريبات، حيث بات تحت تصرف الجهاز الفني للقلعة الحمراء.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي، في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في إطار نهائي كأس السوبر الأفريقي.



