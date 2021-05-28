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مفاجأة.. ليفربول يعلن عن توصله لاتفاق لضم أولى صفقاته الصيفية
الجمعة 28/مايو/2021 - 02:47 م
علي نبوي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي توصله لاتفاق مع نظيره لايبزيج الألماني للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي للانتقال إلى صفوف الريدز بداية من الموسم المقبل.
ونشر نادي ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"يسرنا أن نعلن توصلنا لاتفاق مع نادي لايبزيج من أجل التعاقد مع إبراهيما كوناتي من نادي لايبزيج".
وسيكون إبراهيما كوناتي الصفقة الأولى التي يتعاقد معها ليفربول لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بناء على رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.
ويسعى ليفربول لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل بعدما احتل الفريق الإنجليزي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وفقداته للقب لمصلحة مانشستر سيتي.
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