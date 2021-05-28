تداول صور لتساقط قطع أثرية من مدرسة السلطان حسن.. وخبير يطالب الوزارة ببيان عاجل

تداول عدد من المهتمين بالشأن الأثري والتراثي في مصر، صورًا لسقوط قطعة من فوارة مدرسة وجامع السلطان حسن.





وتأتي الصور موضحة لسقوط قطعة من الرفرف الخشبي وذلك جزء من الزخارف التي تعلوه، وهو ما يعد -في حالة صحة الصور- إنذارًا يهدد المدرسة الأشهر أثريًا في العالم الإسلامي.





ومن ناحيته، قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، إن عددًا كبيرًا من المهتمين بالشأن الأثري تواصل معه يستفسر عن صحة تلك الصورة.





وطالب الشماع، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، وزارة السياحة والآثار، بسرعة إيضاح الأمر حيث إن مدرسة السلطان حسن لا تقل أهمية عن أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر.



