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تحصيل 15 مليونا و453 ألف جنيه بإدارة القضايا بجمارك بورسعيد
الجمعة 28/مايو/2021 - 03:53 م
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قامت إدارة القضايا الجنائية بجمارك بورسعيد بتحصيل 15 مليونا و453 ألف جنيه عن عدد من القضايا الجمركية منذ أول يناير الماضي .
وذكرت مصلحة الجمارك ، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الصادرة بالحرص على استيداء متحصلات الدولة.
وأشارت إلى أن هذه القضايا شملت تهريب العديد من الأصناف منها مشروبات كحولية وملابس عسكرية وأحذية وغيرها من البضائع وقضايا خاصة بتزوير مستندات جمركية.
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