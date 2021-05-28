ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 29/5/2021.. العظمى تصل لـ42

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدا السبت الموافق 29/5/2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات مصر، السبت الموافق 29 مايو الجاري، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس غدا ليلا

وأضافت الأرصاد، في بيانها الصادر، منذ قليل، أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلًا ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية المتوقعة غدًا على البلاد

ونوه خبراء الأرصاد، لوجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة لفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .





درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات مصر





القاهرة: 33 20





الإسكندرية: 28 20





وادي النطرون: 29 22





طنطا: 30 22





شبين الكوم: 32 22





دمنهور: 30 22





بلطيم: 28 22





مطروح: 27 18





السلوم: 25 19





سيوة: 36 19





بورسعيد: 28 21





دمياط: 28 21





الزقازيق: 36 22





المنصورة: 34 22





الإسماعيلية: 33 19





السويس: 33 20





العريش: 28 19





رفح: 30 20





رأس سدر: 33 21





نخل: 32 17





نويبع: 36 26





طابا: 35 22





كاترين: 31 20





الطور: 33 23





شرم الشيخ: 37 26





الغردقة: 38 25





مرسى علم: 37 26





الفيوم: 35 22





بني سويف: 35 22





المنيا: 36 22





أسيوط: 36 22





سوهاج: 39 23





قنا: 41 23





الأقصر: 42 24





أسوان: 41 24





إدفو: 42 25





أبو سمبل: 40 22





الوادي الجديد: 40 23





شلاتين: 38 26





أبورماد: 37 26





حلايب: 35 27





رأس حدربة: 34 27



