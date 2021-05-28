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اندلاع حريق بجوار مجلس مدينة العياط.. ومحاولات لإخماد النيران

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق محدود، بجوار مجلس مدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالقرب من مجلس مدينة العياط.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في كمية هيش بجوار مجلس المدينة، وجار محاولات القوات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

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