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فرجاني وبن شرقي يغادران القاهرة غداً

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قال الدكتور منتصر الرملاوي رئيس الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم سيغادران القاهرة غدا السبت.

وأكد الرملاوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الثنائي سيغادران القاهرة غدا السبت، للانضمام إلى معسكر منتخبي تونس والمغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ووأضح أن الجهاز الفني وافق على سفر الثنائي غدا السبت بعد تأكد غيابهما عن مباراة الجونة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف.

وأشار إلى أن  سيف الدين الجزيري سيغادر القاهرة يوم ١ يونيو المقبل تمهيدا لانضمامه لمعسكر منتخب تونس، وذلك عقب خوض اللاعب لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

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