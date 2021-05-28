بعد رحيله.. ماذا قدم بيرلو مع يوفنتوس؟

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، عن انتهاء علاقته بالمدير الفني الإيطالي أندريا بيرلو، ليرحل عن تدريب الفريق بشكل رسمي.





واستطاع بيرلو أن ينهي الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، حيث تأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.





كشف حساب بيرلو مع يوفنتوس

وكان بيرلو صاحب الـ 42 عامًا، قد تولى مهمة تدريب يوفنتوس الإيطالي، في أغسطس الماضي عام 2020.

وقاد بيرلو فريق يوفنتوس في 52 مباراة، حيث فاز في 34 مباراة، وهزم في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات آخرين.





وسجل لاعبو الفريق 108 هدف في جميع المسابقات التي شارك فيها يوفنتوس، ودخل مرماه 50 هدف، تحت قيادة بيرلو.





ويعد يوفنتوس رابع أقوى خط هجوم في الموسم الحالي من الدوري الايطالي برصيد 77 هدف، وثاني أقوى خط دفاع حيث دخل مرماه 38 هدف.





وتوج بيرلو مع فريق يوفنتوس بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي أيضا، للموسم المنصرم 2020-2021.



