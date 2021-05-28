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تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة 25 من عمر المسابقة والمقرر لها الجمعة الثامن والعشرين من مايو الجاري.

واصل نادي الزمالك انفراده بصدارة الدوري بعد فوزه الصعب على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي شهدت احتساب ركلتي جزاء لكل فريق استغل احمد سيد زيزو، لاعب الوسط بالفريق الأبيض ركلة الجزاء الثانية في حسم اللقاء لصالح ابناء القلعة البيضاء.

فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي، عند النقطة 39 في المركز الثالث في ترتيب الدوري وبفارق نقطتين عن فريق سموحة، صاحب المركز الرابع.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:
الزمالك-54
2 الأهلي-41
3 المصري-39
4 سموحة-36
5 بيراميدز-34
6 مصر للمقاصة-33
7 إنبي-32
8 سيراميكا كليوباترا -31
9 الاتحاد-31
10 غزل المحلة-31
11 طلائع الجيش-30
12 الجونة-30
13 الإسماعيلي-29
14 المقاولون العرب-27
15 أسوان-24
16 البنك الأهلي المصري-19
17 وادي دجلة- 17
18 الإنتاج الحربي-13

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