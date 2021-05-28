تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس العرب

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى للمشاركة فى بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها فى قطر ديسمبر 2021.





مواعيد منتخب مصر الأول في كأس العرب:





ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.





ويذكر أن منتخب مصر الأول قد تأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية العام القادم بعد الفوز بالمركز الأول فى مجموعة ضمت كل من كينيا وتوجو وجزر القمر.