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لافروف: روسيا جاهزة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا جاهزة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة في الحقوق.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع نظيره السلوفيني، أنجي لوغار، اليوم الجمعة: "أكدنا من جديد جاهزيتنا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بشرط أننا نجري أعمالنا على أساس المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والبحث عن توازن المصالح، وليس على أساس الخطوات الأحادية الجانب والشروط المسبقة".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية الوضع في منطقة دونباس وحول شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا عام 2014 بعد إجراء استفتاء شعبي عام هناك. واتهمت الدول الغربية روسيا بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وفرضت عقوبات عليها. من جهتها اتخذت موسكو إجراءات جوابية مشيرة إلى ان معاملتها باستخدام لغة العقوبات أمر غير مفيد.

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