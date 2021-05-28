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وظائف شاغرة في الشركة المصرية للاتصالات WE.. الشروط الواجب توافرها وطريقة التقديم

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:53 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «WE»، حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل، بفروع الشركة، وذلك لتخصصات مختلفة، وقدمت الشركة استمارات للتقدم للوظائف المطلوبة إلكترونيا لمن ينطبق عليهم الشروط.

ونقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك على النحو التالي:   

Enterprise Agets
وذلك للعمل على تلقي شكاوى العملاء والعمل على حلها.

Technical Support Agents
ويقوم الحاصل على الوظيفة بالعمل على تلقي المكالمات من العملاء، وإجابة الأسئلة التي يطلبها العملاء، وتأكيد المعلومات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الشركة المصرية للاتصالات WE
وتمثلت الشروط المطلوبة توافرها في المتقدمين للوظائف ما يلي:

- مهارات التنظيم.

- مهارات حل المشكلات.

- مهارات الحاسب الآلي.

- خدمة العملاء.

- التعامل بشكل جيد مع العملاء.

طريقة التقديم لوظائف الشركة المصرية للاتصالات WE
ويمكن التقدم لوظيفة Enterprise Aget في الشركة المصرية للاتصالات WE (اضغط هنــــــــــــــا).

كما يمكن التقدم لوظيفة Technical Support Agent في الشركة المصرية للاتصالات WE من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــا).

ولكي يتم التقديم يجب ملء المعلومات المطلوبة في استمارة التقدم التي تشمل الاسم ورقم الهاتف والنوع والعمر والمؤهل، وأيضًا الكلية والجامعة التي تم التخرج منها ودرجة إجادة اللغة الإنجليزية ثم الضغط على خانة "إرسال".

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