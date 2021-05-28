ضبط 1322 عبوة أقراص أدوية مهربة بالبحر الأحمر

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حملات تفتيشية على الصيدليات بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود السباعى مدير ادارة الصيدلة، واعضاء فريق التفتيش الصيدلي بالمديرية الدكتورحسين حمدى والدكتور بيتر عهدى ووالدكتور اندرو اميل والدكتور جرجس فوزي.



ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أسفرت جهود الحملات التفتيشية عن

ضبط عدد 1322عبوة من ادوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولهافي السوق المصرى ومعدة للبيع.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم ضبط عدد 8 أشخاص يزاولون المهمة بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة1955،

و قد تم تحرير 13محضر وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انه سوف تتوالي الحملات لإحكام الرقابة على كافة المستحضرات الصيدلية المختلفة داخل المحافظة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الموطنين.