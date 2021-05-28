Advertisements

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة 25 من عمر المسابقة والمقرر لها الجمعة الثامن والعشرين من مايو الجاري.

واصل المغربي أشرف بن شرقي، تربعه على صدارة الهدافين برصيد 12 هدف بعد تسجيله هدف في فوز فريقه بثلاثية أمام المصري البورسعيدي.

فيما جاء احمد ياسر ريان، في وصافة الهدافين رغم خسارة فريقه أمام إنبي بثنائية نظيفة بالتساوي مع احمد سمير فرج لاعب طلائع الجيش، ب11 هدف لكل منهما.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

أشرف بنشرقي - الزمالك 12
أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 11
أحمد سمير - طلائع الجيش 11
عمر كمال - المصري 10
عمرو جمال - طلائع الجيش 10
حسام حسن - سموحة 9
محمد شريف - الأهلي 9
يوسف أوباما - الزمالك 9
شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 8
رامي صبري - إنبي 8
رزاق سيسيه - الاتحاد 7
رمضان صبحي - بيراميدز 7
فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي 7
باسم مرسي - الانتاج الحربي 7

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب هدافي الدوري المصري المصري الممتاز الإسماعيلى

أخبار تهمك

ليفربول يستعد لخطف نجم ليستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ 10 دقائق

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سر تخوف الأهلي بعد إصابة علي معلول

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد رحيله.. تعرف على كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد الظهير الأيسر للأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

تداول صور لتساقط قطع أثرية من مدرسة السلطان حسن.. وخبير يطالب الوزارة ببيان عاجل

منذ أقل من ساعتين

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

الكشف عن سبب إنهاء نايكي عقد الرعاية مع نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك

نجم الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

أوباما يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك

نجوم الأهلي يغيبون عن القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:35 م

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

03:16 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

02:51 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

04:18 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»