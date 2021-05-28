ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة 25 من عمر المسابقة والمقرر لها الجمعة الثامن والعشرين من مايو الجاري.





واصل المغربي أشرف بن شرقي، تربعه على صدارة الهدافين برصيد 12 هدف بعد تسجيله هدف في فوز فريقه بثلاثية أمام المصري البورسعيدي.





فيما جاء احمد ياسر ريان، في وصافة الهداف ين رغم خسارة فريقه أمام إنبي بثنائية نظيفة بالتساوي مع احمد سمير فرج لاعب طلائع الجيش، ب11 هدف لكل منهما.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:





أشرف بنشرقي - الزمالك 12

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 11

أحمد سمير - طلائع الجيش 11

عمر كمال - المصري 10

عمرو جمال - طلائع الجيش 10

حسام حسن - سموحة 9

محمد شريف - الأهلي 9

يوسف أوباما - الزمالك 9

شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 8

رامي صبري - إنبي 8

رزاق سيسيه - الاتحاد 7

رمضان صبحي - بيراميدز 7

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي 7

باسم مرسي - الانتاج الحربي 7