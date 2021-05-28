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على مدار يومين.. البابا تواضروس يستقبل كهنة دشنا

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا، محافظة قنا وبرفقته مجموعة من كهنة الإيبارشية.

ألقى قداسة البابا عليهم كلمة روحية، تناول فيها نص أوشية الإنجيل، ثم استمع لأسئلتهم وأجاب عليها وفي ختام اللقاء قدم لهم بعض الهدايا وتم التقاط صور تذكارية.
كان قداسته قد التقى أمس مجموعة أخرى من كهنة دشنا وكلمهم في موضوع بعنوان "القيامة والسماء".
وجرى الترتيب لعقد هذا اللقاء الرعوي لكهنة الإيبارشية على دفعتين، كإجراء احترازي لتقليل العدد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

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