جماهير الأهلي تتوافد على ملعب بن جاسم لحضور مباراة الفريق ضد نهضة بركان

توافدت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، لحضور مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي.





وحرصت الجماهير الحمراء على اصطحاب الأعلام الخاصة بالفريق بجانب الأعلام المصرية، للتأكيد على حضور أكثر من فئة متواجدة في قطر للمباراة ومؤازرة الشياطين الحمر في اللقاء المرتقب.





ويحضر أكثر من 3 آلاف مشجع لدعم الأهلي في مباراة اليوم حيث سمحت اللجنة النتظمة للمباراة في الاتحاد الأفريقي «كاف» بحضور الجماهير بنسبة 30% فقط من سعة استاد جاسم بن حمد الذي تقام عليه المباراة.





ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره نهضة بركان، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على لقب السوبر الإفريقي.



