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الزراعة: تنفيذ العديد من المشروعات مع برنامج الغذاء العالمي لخدمة الشباب

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:03 م
برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي
الفجر الاقتصادي
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت 7 سنوات.

القصير أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي خلال تولى "هايلىالمسئولية خلال الفترة السابقة في الأنشطة الزراعية المختلفة واشاد بخطة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر من 2018 - 2023 والتي كان من ضمن اهم أهدافها إنشاء مركز الاقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والمقرر افتتاحه الشهر القادم،

 ‏من ناحيته أكد منجتساب هايلي أنه سوف يعمل من خلال منصبه الجديد كمدير إقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بجنوب افريقيا على نقل الخبرة المصرية ليس فقط في مجال الزراعة بل في كل مجالات المعرفة للأشقاء الأفارقة من خلال التنسيق لاقامة دورات تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة لدول القارة الأفريقية في مركز الاقصر التنسيقي.

برامج متنوعة مع برنامج لغذاء العالمي :

  ‏والجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يتعاون مع وزارة الزراعة في العديد من المشروعات التنموية التي تخدم الشباب والمرأة في المناطق الاكثر احتياجا حيث يساهم في التنمية الريفية في عدد من القرى بمحافظات الاقصر وأسوان وسوهاج وقنا واسيوط من خلال تقديم حزمة من التوصيات الفنية لصغار المزارعين لمجابهة أثر التغيرات المناخية على الانتاج الزراعى وتشجيع المزارعين على تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنه ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف  استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي ..

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وزارة الزراعة برنامج الغذاء العالمي الزراعة

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