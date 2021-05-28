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موسيماني يمنح تعليمات خاصة لثنائي الأهلي

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة للثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق الأحمر لتنفيذها في مباراة اليوم أمام نظيره نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وطلب موسيماني من ثنائي الأهلي ضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهما في اللقاء وعدم إهدارها خاصة وأن مثل هذه المباريات يتم حسمها من خلال الفرص القليلة.

وشدد موسيماني على الشحات وطاهر بالتمركز الصحيح في الملعب والقيام بالدور الدفاعي ومساعدة الظهيرين الأيمن والأيسر طوال اللقاء.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه والغائب عن النادي الأحمر منذ ٢٠١٤.

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نهائي السوبر الإفريقي موسيماني الاهلي

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