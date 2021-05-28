حي السيدة زينب يكشف تفاصيل واقعة انهيار عقار المنيرة

كشف الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة، زينب تفاصيل انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع النجار بالمنيرة.



وقال مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن العقار المذكور انهارت وجهته الرئيسية بالكامل، ويحتوي على دور أرضي وأربع طوابق متكررة فوق الأرضي، محملة على كمرات حديد وروابط من عروق خشب.



وأكد مهران، أن العقار صادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨، حيث تم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية، والتي أيدت قرار الهدم لخطورته الداهمة على المارة، نظرا لوجود أسقف وحوائط معلقة، مما يستوجب التدخل من الحي بإزالة العقار.



وأضاف رئيس حي السيدة زينب، أنه جار الآن، تنفيذ الإزالة عن طريق الحي على نفقة المالك، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، حفاظا على الأرواح والممتلكات.



ولفت "مهران" إلى أن العقار المنهار أثر على العقار رقم 6 بشارع النجار بالمنيرة المجاور له مباشرة، وتم إخلاء 3 أسر منه لعمل صلبات وتحفظات.