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حي السيدة زينب يكشف تفاصيل واقعة انهيار عقار المنيرة
الجمعة 28/مايو/2021 - 04:10 م
إسماعيل منطاوي
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كشف الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة، زينب تفاصيل انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع النجار بالمنيرة.
وقال مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن العقار المذكور انهارت وجهته الرئيسية بالكامل، ويحتوي على دور أرضي وأربع طوابق متكررة فوق الأرضي، محملة على كمرات حديد وروابط من عروق خشب.
وأكد مهران، أن العقار صادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨، حيث تم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية، والتي أيدت قرار الهدم لخطورته الداهمة على المارة، نظرا لوجود أسقف وحوائط معلقة، مما يستوجب التدخل من الحي بإزالة العقار.
وأضاف رئيس حي السيدة زينب، أنه جار الآن، تنفيذ الإزالة عن طريق الحي على نفقة المالك، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ولفت "مهران" إلى أن العقار المنهار أثر على العقار رقم 6 بشارع النجار بالمنيرة المجاور له مباشرة، وتم إخلاء 3 أسر منه لعمل صلبات وتحفظات.
وقال مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن العقار المذكور انهارت وجهته الرئيسية بالكامل، ويحتوي على دور أرضي وأربع طوابق متكررة فوق الأرضي، محملة على كمرات حديد وروابط من عروق خشب.
وأكد مهران، أن العقار صادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨، حيث تم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية، والتي أيدت قرار الهدم لخطورته الداهمة على المارة، نظرا لوجود أسقف وحوائط معلقة، مما يستوجب التدخل من الحي بإزالة العقار.
وأضاف رئيس حي السيدة زينب، أنه جار الآن، تنفيذ الإزالة عن طريق الحي على نفقة المالك، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ولفت "مهران" إلى أن العقار المنهار أثر على العقار رقم 6 بشارع النجار بالمنيرة المجاور له مباشرة، وتم إخلاء 3 أسر منه لعمل صلبات وتحفظات.
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