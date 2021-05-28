Advertisements

حي السيدة زينب يكشف تفاصيل واقعة انهيار عقار المنيرة

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
كشف الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة، زينب تفاصيل انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع النجار بالمنيرة.

وقال مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن العقار المذكور انهارت وجهته الرئيسية بالكامل، ويحتوي على دور أرضي وأربع طوابق متكررة فوق الأرضي، محملة على كمرات حديد وروابط من عروق خشب.

وأكد مهران، أن العقار صادر له قرار هدم لسطح الأرض رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨، حيث تم إرسال إشارة إخلاء في حينه، وتبين وجود تظلم للعقار في لجنة التظلمات بالمنطقة الجنوبية، والتي أيدت قرار الهدم لخطورته الداهمة على المارة، نظرا لوجود أسقف وحوائط معلقة، مما يستوجب التدخل من الحي بإزالة العقار.

وأضاف رئيس حي السيدة زينب، أنه جار الآن، تنفيذ الإزالة عن طريق الحي على نفقة المالك، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ولفت "مهران" إلى أن العقار المنهار أثر على العقار رقم 6 بشارع النجار بالمنيرة المجاور له مباشرة، وتم إخلاء 3 أسر منه لعمل صلبات وتحفظات.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُحدد الظهير الأيسر للأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ حوالي 6 ساعات

سر تخوف الأهلي بعد إصابة علي معلول

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الكشف عن سبب إنهاء نايكي عقد الرعاية مع نيمار

منذ أقل من ساعتين

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

منذ 10 دقائق

تداول صور لتساقط قطع أثرية من مدرسة السلطان حسن.. وخبير يطالب الوزارة ببيان عاجل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يستعد لخطف نجم ليستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

بعد رحيله.. تعرف على كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:35 م

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

عاجل.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب (صور)

03:16 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

الرابطة الأوروبية: تطعيم كورونا سيكون فاشلا في هذه الحالة (فيديو)

02:51 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

04:18 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»