الهدوء يسيطر على غرفة ملابس الأهلي قبل السوبر









تستعد حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتحرك إلى ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، لخوض مواجهة نهضة بركان بطل المغرب، بالسوبر الإفريقي.





وشهدت غرفة ملابس الفريق، حالة من الهدوء والتركيز الشديد قبل التحرك من فندق الإقامة، حيث تعاهد اللاعبين على تحقيق اللقب.





وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني، جلسة استمرت حوالي 10 دقائق، ركز خلالها على بث الروح في نفوس اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد باللقاء المرتقب.





كما طالب المدير الفني، اللاعبين باستغلال الفرص المتاحة مع عدم التسرع في إنهاء الهجمات على المرمى، كما طالب مدافعيه بعدم التهور والوقوع في أخطاء أمام المرمى، تساعد المنافس في استغلال الكرات الثابتة.





وتُقام مباراة الأهلي ضد نهضة بركان، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على لقب كأس السوبر الإفريقي.



