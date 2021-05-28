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محافظ القليوبية عن واقعة رفات الموتى والجماجم: جريمة نكراء وعدم احترام حرمة الأموات

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:12 م
محمد ضوه
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أعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بالغ الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء وعدم احترام حرمة الأموات، بشأن تواجد رفات لأموات ملقاة أسفل الطريق الدائري "شبرا - بنها" الحر، بمنطقتي ميت حلفا قليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة.

وأشار بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه فور علم المحافظ، أصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة، بالتواجد في الموقع على الفور للوقوف على أسباب هذا الأمر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الامنيه والنيابه العامة.

وقد تبين من المعاينه أن الرفات تخص سيدات ورجال، وأصدر وكيل النيابة أوامره بالتحفظ على الرفات ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة وهي مقابر صدقة، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة، وجاري اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الإطار توجه المحافظ بالشكر والتقدير لرجال الشرطه والقضاء على سرعه الإجراءات في الوصول إلى المتسبب في هذا الأمر.

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