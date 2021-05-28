السيسي يستمع لمطالب المواطنين أثناء تفقده لعدد من محاور شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.



والتقى السيسي، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة حيث تبادل سيادته الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.



كما اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع ٦ حارة مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد ١٢ شارع بإجمالي اطوال ١٤ كم وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكه المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال ٣٥ كم وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الامطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الأوتوستراد بواقع ٣ حاره مرورية لكل كوبري.

