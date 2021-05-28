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عاجل - الخطيب يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر والجهاز الفني قبل التوجه إلى استاد حمد بن جاسم  بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراته الهامة أمام نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقام بيبو بانتظار اللاعبين في الفندق وحرص على  مصافحة جميع اللاعبين والجهاز الفني خلال توجههم لملعب المباراة مؤكدًأ ثقته الكاملة في قدراتهم على تحقيق الهدف من مباراة اليوم والفوز باللقب السابع في تاريخ النادي الأحمر.

وطالب الخطيب من لاعبيه ضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة لحسم اللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه والغائب عن النادي الأحمر منذ ٢٠١٤.

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