جماهير الأهلي تشعل مدرجات جاسم بن حمد

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد جاسم بن حامد بالعاصمة القطرية الدوحة على تشجيع فريقها فور وصولها إلى ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره نهضة بركان المغربي.





ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





وفور دخول الجماهير لملعب المباراة والتواجد في الأماكن المخصصة لهم في المدرجات قاموا بالتشجيع رغم عدم وصول الفريق إلى ملعب اللقاء.





وكانت وزارة الصحة العامة في قطر قد وافقت على حضور 3 ألاف مشجع لمباراة الأهلي أمام نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثالثة على التوالي.



