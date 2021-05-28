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رسالة أخيرة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة السوبر الأفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  فندق الإقامة منذ قليل في طريقه إلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد؛ لخوض مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة قبل نصف ساعة من التحرك؛ للتأكيد على الجوانب الخططية، وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.

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