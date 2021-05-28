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عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نهضة بركان بعد قليل في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات. طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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