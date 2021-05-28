نمو حجم التجارة الخارجية لأقليم شينجيانغ الصيني 9.5% خلال 2021

سجلت منطقة شينجيانغ أحد أكبر المدن الاقتصادية في شمال غرب الصين والتى تتمتع بالحكم الذاتي نموا قدره 9.5 بالمائة من تجارتها الخارجية في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2021.

وقالت جمارك مدينة أورومتشي حاضرة المنطقة إن قيمة الصادرات والواردات في منطقة شينجيانغ وصلت إلى 39.01 مليار يوان (حوالي 6.06 مليار دولار أمريكي) في فترة يناير - أبريل.

وفي أبريل وحده، بلغت قيمة الصادرات والواردات في المنطقة 10.96 مليار يوان، بزيادة 30.6 بالمائة على أساس سنوي وزيادة 6 بالمائة على أساس شهري.

وتبقى قازاقستان أكبر شريك تجاري مع منطقة شينجيانغ، حيث بلغت التجارة بينهما 22.4 مليار يوان، بزيادة 13.8 بالمائة على أساس سنوي، مشكلة 57.4 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لمنطقة شينجيانغ في هذه فترة يناير- أبريل.

كما شهدت شينجيانغ نموا قدره 106.7 بالمائة و196.5 بالمائة و121.3 بالمائة و45.6 بالمائة بالترتيب مع فيتنام وجمهورية كوريا وتايلاند واليابان.