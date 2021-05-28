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عاجل - موسيماني يُحدد الظهير الأيسر للأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الظهير الأيسر الذي سيخوض مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربي غدًا الجمعة فى لقاء كأس السوبر الإفريقي.

وسيكون أيمن أشرف هو الظهير الأيسر للفريق أمام نهضة بركان المغربي خاصة وأن على الرغم من جاهزية علي معلول إلا وأن التونسي يغيب منذ مدة طويلة وتحديدًا من شهر فبراير بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي مساء اليون في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب نادي الزمالك فى نهائى البطولة بهدفين مقابل هدف، بينما نهضة بركان المغربي توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز ممثل مصر.

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