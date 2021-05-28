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إصابة حارس الطواحين الهولندية بفيروس كورونا

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة ياسبر سيلسن، حارس مرمى المنتخب، بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأن اللاعب خضع للعزل، ولكن لا يزال من المتوقع أن يكون ضمن صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وذكر الاتحاد في بيان أن سيلسن لم تظهر عليه أي أعراض، لكنه لن يسافر إلى معسكر المنتخب الذي يبدأ في البرتغال اعتبارا من غد السبت.

وأضاف الاتحاد :"سينضم سيلسن إلى المجموعة بمجرد أن يكون ذلك مسموحا به من الناحية الطبية."

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره بالبطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الأوكراني يوم 13 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ثم يلتقي منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.

وتقام جميع مباريات المنتخب في أمستردام.

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