عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي





يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خصنا صعبا مساء اليوم الجمعة هو نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي.





تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الأفريقي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للبطولة.





من جانبه تنقل قناة الكأس القطرية على النايل سات مواجهة الأهلي ونهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، عبر الترددات الآتية:





التردد (ميجا هرتز): 19119





معدّل الترميز: 27500





إشارة إرسال البث: DVBS2





معدّل استقطاب الموجة: عمودي





الترميز ومعدل تصحيح الخطأ: 3/4





معدل تردد الموجة: 8PSK.



