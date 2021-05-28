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تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:30 م
تردد قناة الكأس القطرية
تردد قناة الكأس القطرية
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تردد قناة الكأس القطرية .. يترقب الجمهور المصري والعربي، ولاسيما جماهير النادي الأهلي الموقعة المرتقبة على لقب كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

تردد قناة الكأس القطرية

وتصدر تردد قناة الكأس القطرية تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب بحث الكثيرين عن القنوات والترددات امفتوحة الناقلة لمباراة نهائي السوبر الإفريقي الليلة.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها ومتابعيها الكرام تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، والتي يستضيفها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة.

تردد قناة الكأس القطرية 2021 

وتنطلق مباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي والمنقولة عبر تردد قناة الكأس القطرية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الأهلي ونهضة بركان على تردد قناة الكأس القطرية

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي عبر beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect ، إلى جانب تردد قناة الكأس القطرية.

تردد قناة الكأس القطرية

التردد (ميجا هرتز): 19119

معدّل الترميز: 27500

إشارة إرسال البث  DVBS2

معدّل استقطاب الموجة: عمودي

الترميز ومعدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

التردد (ميجا هرتز): 12418

معدّل الترميز: 27500

إشارة إرسال البث: DVBS2

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

الترميز ومعدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدّل تردد الموجة: 8PSK

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