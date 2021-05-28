نمو الاستثمارات الصينية في بلدان مبادرة الحزام والطريق 14% خلال 2021

كشفت بيانات رسمية أن الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للصين انخفض بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للبلاد بلغت 222.87 مليار يوان (حوالي 34.3 مليار دولار أمريكي) في هذه الفترة.

وحقق التعاون الاستثماري الصيني مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق تقدما. وخلال هذه الفترة، توسع الاستثمار في هذه البلدان بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي الى 5.96 مليار دولار امريكى تمثل 17.4 فى المائة من الاجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

واستمر الاستثمار الخارجي في التصنيع ونقل المعلومات في النمو، حيث جذب قطاع التصنيع، على سبيل المثال 5.72 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى، بزيادة 23.5 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الاستثمار المباشر من الشركات المحلية الصينية 27.39 مليار دولار بزيادة 7.5 في المائة على أساس سنوي، مثلت 79.8 في المائة من إجمالي الاستثمار المباشر في هذه الفترة، وفقا للوزارة.