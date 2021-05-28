تعرف على كشف حساب أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي

يقدم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مستويات مميزة رفقة العميد.





وكان أحمد حجازي، انتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في انتقالات الصيف الماضي 2020، قادماً من صفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي.





ولعب أحمد حجازي رفقة ناديه السعودي، 27 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 3 أهداف.





في آخر مباراة استطاع أحمد حجازي أن يسجل هدف الفوز لفريق اتحاد جدة أمام العين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، ليضمن فريقه التأهل إلى دوري أبطال آسيا.





وساهم في خروج فريقه اتحاد جدة، بشباك نظيفة في 6 مباريات، خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، ودخل مرمى فريقه في وجوده 25 هدف، ولم يتوج حتى الآن بأي بطولة.



