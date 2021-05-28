بيومي فراد يروج لفيلم "ماما حامل" بهذه الطريقة

روج الفنان بيومي فؤاد لفيلم "ماما حامل" وذلك من خلال مشاركته برومو الفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "فؤاد" تعليقا قائلا: "الإعلان الرسمي لفيلم #ماما_حامل 2 يونيو بجميع دور العرض".



وتعود النجمة ليلى علوى، بفيلم "ماما حامل"، إلى السينما مرة أخرة عقب غياب طال لمدة خمس سنوات.



فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربي، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم