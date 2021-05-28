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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5 آلاف رأس ماشية حية

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة QUEEN SLAND وجنسيتها ليبريا ويبلغ طولها 118 مترا بغاطس 7.6 متر، وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، اليوم، أن الميناء استقبل السفينة APRIL DREAM… وجنسيتها مولدوفيا ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7.2 متر، لتفريغ 5600 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأضاف أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ويتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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