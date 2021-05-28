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عاجل - تعرف على تشكيل نهضة بركان ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيدر بنعلي المدير الفني لنهضة بركان المغربي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي :- 

زهير لعروبي - إيسوفو دايو - حمدي لعشير - العربي ناجي - محسن ياجور - زياد كراوش - إسماعيل مقدم - بكر الهلالي - عمر نسماوي - محمد عزيز - محمد فرحاني.

البدلاء :- 
إبراهيم البحراوي - زكريا حضراف - حمزة حمياني - حمزة رجراجي - أمين الكأس - تراوري - عبد الكريم بعدي.

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