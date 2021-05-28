مصطفى ثابت يشاطر النائب محمود مسلم الأحزان في وفاة والده

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والد الأستاذ محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.





وقال، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص التعازي للصديق العزيز والإعلامي المحترم ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الأستاذ محمود مسلم في وفاة المغفور له والده".



