ارتفاع مستويات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية متجاوزة مستهدفات الفيدرالي

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 بالمئة في مارس آذار.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل ، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 بالمئة. وجاء ذلك بعد صعود 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.

كان اقتصاديون استطلعت قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 بالمئة في أبريل نيسان وصعوده 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.