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وزيرة الصحة: نقل سيدة التقاها الرئيس اليوم لتلقي العلاج بمستشفى معهد ناصر

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جارِ نقل السيدة المصرية التي التقاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص في أمراض الباطنة، لنقل السيدة التي تبلغ من العمر ٦٣ عامًا من منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، حيث تعاني من مرض السكري، والتهابات بالعين، كما أنها تعاني من سرطان الثدي وتخضع للعلاج الكيميائي.

وأشار إلى أنه سيتم مناظرة الحالة الصحية للسيدة فور وصولها إلى المستشفى من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الأورام، والباطنة، والرمد، كما سيتم إجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجها على نفقة الدولة.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية لها، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بحق كل مواطن في الحصول على أفضل خدمة طبية والعلاج على نفقة الدولة.

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