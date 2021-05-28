استغاثت بالجيران.. سائق يعتدي علي نجلة شقيقه داخل منزلها بحلوان

قررت نيابة حلوان حبس سائق لقيامه بمحاولته أغتصاب نجلة شقيقه داخل منزل والدها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة حلوان، مفاده محاولة سائق يدعى "ع.م.م" 48 سنة اغتصاب ابنة شقيقه"ن" 17 سنة بمنطقة الزلزال التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، على الفور انتقل رجال الشرطة للمكان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.



حرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.