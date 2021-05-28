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تويتر تجلب ميزة "Twitter Spaces" على الويب

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:20 م
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
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جلبت منصة تويتر ميزة مساحات تويتر "Twitter Spaces" إلى المستخدمين على الويب، بعد أشهر من إطلاقها لمستخدمي الهواتف الذكية على iOS وأندرويد.

كما يتمكن مستخدمو تويتر من تجربة الخاصية الجديدة من خلال المتصفح سواء على أجهزتهم الذكية أو على الحواسيب الشخصية بطريقة مشابهة.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى أي من المساحات، الضغط على المساحة الظاهرة ومن ثم ستظهر نافذة منبثقة لمعلومات البث وعدد من المشتركين فيه، وبعدها يقرر المستخدم الانضمام إلى البث الصوتي أو الخروج. وسيتمكن أي مستخدم من اكمال التصفح بطريقة عادية عبر الويب عند الانضمام للبث الصوتي، حيث سيظهر البث في نافذة جانبية بعيدة عن الصفحة الرئيسية.

تهدف تويتر من هذه الخطوة إلى تمكين جميع المستخدمين من الوصول للخاصية، وفي نفس الوقت تضييق الخناق على كلوب هاوس.

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