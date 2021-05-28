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الأمم المتحدة تؤكد خطف قوات إثيوبية لأكثر من 500 شخص من تيجراي

الجمعة 28/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خطف قوات إثيوبية أكثر من 500 شاب وشابة من تيجراي واحتجزتهم في معسكرات. 

وأعربت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء قيام القوات الإثيوبية باحتجاز المئات من الأشخاص في مخيمات النازحين في منطقة تيجراي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن تلك المخيمات يجب أن تكون آمنة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.


وقال 3 عمال إغاثة لوكالة رويترز، إن القوات الإثيوبية اعتقلت قسريا 500 شخص من المخيمات المخصصة لنازحين في مدينة شاير شمالي تيجراي.

وقال الناطق باسم المفوضية، بابار بالوش، في إيجاز صحفي بمدينة جنيف السويسرية أوردته وكالة "رويترز": "نكرر مطالبتنا لجميع الأطراف بضمان حماية المدنيين بمن فيهم من نزحوا قسراً، من الضروري أن تدرك جميع أطراف الصراع السمة المدنية والإنسانية لأماكن النزوح".

وأضاف بالوش أن "الوضع مؤلم ليس فقط إلى أقارب المفقودين، بل لجميع المجتمعات النازحة المتواجدة في شاير".

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