جماهير الأهلي تطالب لاعبي الفريق بالسوبر خلال عمليات الإحماء

قامت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، بالهتاف للاعبي الفريق فور نزولهم لإجراء عملية الإحماء قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.





وكانت اللجنة المنظمة قد وافقت على حضور 30% من سعة الاستاد، وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف للاعبين بأسمائهم ومطالبتهم بالفوز بالسوبر الإفريقي.





وتنطلق مباراة الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في كأس السوبر الإفريقي.





وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تشكيل فريق الأهلي لخوض المباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.





وحرص الجهاز الفني للأهلي على تفقد أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فور وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المواجهة.



